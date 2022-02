Eigenaardig ?!

Wanneer is iets nu eigenaardig ? Als je iets doet wat een ander niet doet of sta je er eigenlijk niet bij stil als je iets doet wat misschien voor een ander gek is. Of doen we allemaal van die eigenaardige dingen ? Wat ik bijvoorbeeld eigenaardig vind is dat er mensen zijn die bij een pinautomaat schijnbaar op ja drukken als er gevraagd word of ze ook een bon willen. Om vervolgens die bon gewoon uit de automaat te laten komen en m dan maar laten liggen met het gevolg dat je vaak meerdere van die bonnen op de grond ziet liggen.

Dat is toch apart? Waarom doet iemand dat zou je zeggen. Geen idee. Wat we ook doen is praten tegen onze huisdieren, nu is dat misschien niet zo gek, het is gezelschap. Maar praten we tegen ze als we alleen met ze zijn om de stilte te verbreken, want terug praten doen ze niet natuurlijk, of denken we dat huisdieren ons kunnen verstaan? Doen we dat trouwens ook als er meer mensen in de buurt zijn? Of praten we dan niet tegen ze? Generen we ons dan ?

Wat ook een beetje eigenaardig is in sommige families ( misschien vroeger meer dan nu ) met een verjaardag er een soort van kring wordt gevormd waarbij aan de ene kant van de kamer de mannen zitten en aan de andere kant de vrouwen. Ik heb nu geen grote familie meer, maar ik heb het wel meegemaakt, zeer apart. Misschien praten mannen over andere dingen dan vrouwen, maar als je nu als vrouw zijnde ook graag over voetbal praat of politiek mag je dan bij de mannen zitten of moet je toch bij de vrouwen blijven en over de kinderen praten en de afwas enz… ?

Ik heb het zelf niet gehad , maar wat ook een beetje eigenaardig fenomeen is dat mensen die na een scheiding nog in de gaten houden wat hun ex uitspookt, b.v op Facebook of i.d. Niet dat er gestalkt word , maar toch. Vooral in het begin toch stiekem in de gaten houden wat hij of zij doet en waar . Misschien om te weten te komen of je gemist word of dat je gemist word als kiespijn, tsja , zou kunnen. Na verloop van tijd verdwijnt het wel natuurlijk, een mens moet toch verder met het leven, maar sommigen draaien door en gaan daadwerkelijk stalken en dan word het een probleem.

Ik weet niet of het eigenaardig te noemen is, maar we hebben ook vaak dezelfde manieren om b.v de was op te hangen of de kastjes en laadjes in te delen. Alhoewel dat waarschijnlijk niet voor iedereen zo is. Sommigen zullen gewoon de was uit de mand pakken en gewoon ophangen, maar er zijn er ook die echt sokken bij de sokken doen en theedoeken en onderbroeken ook weer netjes in het gareel op de waslijn. Of dat nu eigenaardig is weet ik niet , je kan ook gewoon spreken over nette mensen en sloddervossen, moet ik het daar maar een andere keer over hebben.

Dieren hebben ook eigenaardigheden las ik ergens en ik heb zelf ook huisdieren gehad en sommigen zijn echt eigenaardig, zo had ik een kat die elke keer als ik iets wou lezen, een boek of een krant, elke keer er bovenop ging zitten.Ik kreeg gewoon geen kans om te lezen, die kat zat niet alleen op de krant , maar deed ook anders niet dan spinnen of proberen kopjes te geven. Lezen was uit den boze, de kat wou aandacht denk ik. Maar waarom precies met dat lezen vond ik toch eigenaardig, als ik wat anders deed was er niks aan de hand, dan zag ik m niet. Of die kat vond me gewoon een lui mens en wou dat ik z’n kattenbak verschoonde of m brokjes gaf. Ja , wie zal het zeggen he. En die zelfde kat was echt wel eigenaardig, die was gek op rauwe spruitjes, zodra ik het zakje pakte met spruitjes kwam ie er bij en viste met één nagel een spruitje uit het zakje en vrat het op. Heel eigenaardig vond ik.

Maar verder zullen we allemaal wel redelijk normaal zijn denk ik, met zo nu en dan een eigenaardigheid. Is ook niet erg verder, zolang we er niemand kwaad mee doen toch?